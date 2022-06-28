Пентагон про оборону Сєвєродонецька: це ми вивчатимемо в майбутньому

У Пентагоні високо оцінили дії Збройних сил України під час оборони Сєвєродонецька, повідомляє Новое время.

"З військової точки зору, та невелика кількість українців, яка утримувала росіян у Сєвєродонецьку так довго, як вони це робили, — це те, що ми всі вивчатимемо в майбутньому" , — заявив під час брифінгу високопосадовець американського оборонного відомства.

За словами чиновника, коли українські сили вирішили залишити Сєвєродонецьк, вони вирішили зробити це за власним бажанням.

Він підкреслив, що на тій невеликій території, яку ЗС РФ вдалося відвоювати, було втрачено велику кількість особового складу та техніки.