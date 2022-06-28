Конституцію Пилипа Орлика перекладуть українською і передадуть у школи

Президент Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня Конституції заявив, що Конституцію Пилипа Орлика перекладуть з латини на українську мову, десятки тисяч її примірників передадуть у школи, повідомляє Ділова столиця.

Він нагадав, що Конституцію Пилипа Орлика, якій понад 300 років, називають першою писемною Конституцією Європи.

"І минулого року вона вперше побувала вдома, в Україні. Була виставлена в Києві, але справедливо, щоб її читали в кожному куточку України. Для цього вона буде перекладена з латині на українську мову, і десятки тисяч примірників відправляться в українські школи" , — сказав глава держави.

Зеленський висловив упевненість, що рано чи пізно і Конституцію Пилипа Орлика, і Конституцію незалежної України, і решту предметів української школи точно вивчатимуть українські діти в Донецьку, Луганську, Маріуполі, Херсоні, у Криму — на нині окупованих територіях.

Нагадаємо, перша українська Конституція була ухвалена на зборах козацтва біля містечка Тягиня 5 квітня 1710 року. Вона містить преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана. Конституція Пилипа Орлика була укладена у двох примірниках: українською та латиною, має дві староукраїнські редакції. Оригінал, написаний рукою Пилипа Орлика, зберігається в Національному архіві Швеції у Стокгольмі.

У 2021 році, до 30-річчя Незалежності України, оригінал документа тимчасово експонували в Києві.