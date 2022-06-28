Мер: у Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими в ТЦ

У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ. Вона триватиме 28, 29 та 30 червня.﻿ Про це, із посиланням на Facebook мера міста Віталія Малецького, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Прапори приспустять, масові заходи заборонять

"28, 29 та 30 червня в місті оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор". Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів" , - написав Малецький.

Як зазначив мер, це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука.