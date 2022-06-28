Мер: у Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими в ТЦ
У Кременчуці оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ. Вона триватиме 28, 29 та 30 червня. Про це, із посиланням на Facebook мера міста Віталія Малецького, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Прапори приспустять, масові заходи заборонять
"28, 29 та 30 червня в місті оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор". Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів", - написав Малецький.
Як зазначив мер, це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука.