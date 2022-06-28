Медведєв погрожує Третьою світовою за спробу "посягнути" на Крим

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що якщо Україна вступить до НАТО і намагатиметься повернути окупований Крим, то у світі може розпочатися Третя світова війна, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

За його словами, вступ Швеції та Фінляндії до НАТО нічим Росії не загрожує, а ось нібито приєднання України до Альянсу "на порядок небезпечніше".

"Для нас Крим - частина Росії. І це - назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим - це оголошення війни нашій країні. І якщо це робить країна, що входить до НАТО, це конфлікт з усім Північноатлантичним альянсом. Третя світова війна. Тотальна катастрофа" , - заявив Медведєв.

Зазначимо, постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева допустила, що повернення Криму, який наразі тимчасово окупований Росією, можливий і військовим шляхом, адже з 24 лютого підходи до цього питання змінилися.

Нагадаємо, нещодавно глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані Росією територією, включаючи Крим.