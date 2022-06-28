Міноборони РФ вигадало версію про атаку на ТРЦ у Кременчуці

У Міністерстві оборони Росії спробували виправдати ракетний удар по "Амстору" у Кременчуці Полтавської області. Там ракетний удар назвали атакою по "складах з боєприпасами", які нібито знаходилися неподалік "ТРЦ, що не функціонує", повідомляє Ділова столиця.

"Вчора в Кременчуці на Полтавщині російські ВКС завдали удару по ангарах зі зброєю і боєприпасами, що надійшли від США та європейських країн, в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин" , — заявили в Міноборони РФ.

Там вважають, що "детонація боєприпасів", які нібито готувалися до відправки на Донбас, викликала пожежу в "розташованому поруч" торговому центрі, який, за версією окупантів, не функціонував.

Нагадаємо, 27 червня ракети російських окупантів вдарили по ТРЦ у Кременчуці Полтавської області. Спалахнула пожежа. За свідченнями очевидців, внаслідок удару багато відвідувачів ТРЦ було вбито та поранено. За даними Полтавської ОВ на ранок 28 червня, відомо вже про 18 загиблих.