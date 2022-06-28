Масований обстріл Харкова: кількість жертв зросла до дев’яти

Кількість жертв масованого обстрілу Харкова, який здійснили терористичні війська РФ, зросла до дев’яти. Ще 29 людей були поранені.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов у Facebook.

За його словами, серед постраждалих - п'ятеро дітей, одна дитина перебуває у тяжкому стані, двоє - у стані середньої тяжкості.

У понеділок, 27 червня, російські окупанти обстріляли район Північної Салтівки у Харкові. За попередньою інформацією, обстріл був здійснений з реактивної системи залпового вогню Ураган.