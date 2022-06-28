Зеленський напередодні саміту НАТО зідзвонився зі Столтенбергом

Президент України Володимир Зеленський провів﻿ телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед самітом Північноатлантичного альянсу, який стартує сьогодні в Мадриді.

"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО" , - написав він.

Зеленський повідомив, що вказав Столтенбергу на важливість потужної протиракетної оборони для України для запобігання російських терактів.

У свою чергу Столтенберг повідомив, що обговорив із Зеленським російську агресію проти України.

"На нашому саміті НАТО ми посилимо підтримку нашого Близького партнера України зараз і в довгостроковій перспективі. Союзники по НАТО підтримують вас" , - заявив генсек Альянсу в Twitter.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України немає особливих очікувань від майбутнього саміту НАТО в Мадриді, який пройде 28-30 червня.