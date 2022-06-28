У вівторок, 28 червня російські окупанти викрали мера Херсона Ігоря Колихаєва, повідомила його радниця Галина Ляшевська, повідомляє Новое время.

"Вони забрали Колихаєва Ігоря" , — написала вона у Facebook.

Фото: www.facebook.com/liashevska.galina

За її словами, мер Херсона приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому, що залишилися. Як тільки він вийшов з машини, його одразу затримали озброєні росгвардії та, швидше за все, ФСБ.

"Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z і відвезли" , - заявила Ляшевська.

Радниця впевнена, що "арешт" Колихаєва пов'язаний з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою.

"Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі пригрозив арештом. Колихаєв не пішов"

На сторінці Херсонської міськради у Facebook повідомляється, що сьогодні російські окупанти викрали Херсонського міського голову Ігоря Колихаєва.