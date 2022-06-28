З 1 липня в Україні зросте мінімальний розмір аліментів

У Міністерстві юстиції повідомили, що з 1 липня 2022 року збільшується мінімальний розмір аліментів на дитину. Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму в Україні, повідомляє ЮрЛіга.

Відповідно зростають і залежні від цього показника соціальні допомоги, виплати, зокрема, й аліменти на дітей.

Відповідно до Сімейного кодексу України мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів з 1 липня 2022 року становитиме:

- для дітей віком до 6 років - 1100,50 грн (2201 грн х 50 %);

- для дітей віком від 6 до 18 років - 1372,00 грн (2744 грн х 50 %).

Варто знати, що процес зміни грошових надходжень відбувається автоматично, без звернень до органів державної виконавчої служби.