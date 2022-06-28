Майже половина – з Азовсталі: Україна повернула тіла ще 46 героїв
У вівторок, 28 червня, Україна повернула тіла ще 46 героїв, які загинули, захищаючи країну від російських загарбників. Про це, посилаючись на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, повідомляє Новое время.
Там розповіли, що відповідна операція відбулася на території Запорізької області.
"Україна повернула тіла 46 героїчних захисників для їхнього гідного поховання. З них 21 — захисники Азовсталі", — ідеться в повідомленні.
Захисники Маріуполя утримували свої позиції у повному оточенні військ РФ близько трьох місяців, від самого початку повномасштабного російського вторгнення, знищивши за цей час близько 6 тисяч окупантів.