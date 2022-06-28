Росія заборонила в'їзд ще 25 громадянам США, в тому числі дружині і дочці Байдена

В МЗС РФ сповістили про розшення списку громадян Сполучених Штатів, яким заборонений в'їзд на територію країни. Відтепер в РФ не зможуть в'їхати дружина президента США Джилл Байден і її дочка Ешлі, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"В якості відповіді на постійно розширюються санкції США проти російських політичних і громадських діячів, в "стоп-лист" вносяться 25 американських громадян з числа відповідальних за формування русофобського курсу сенаторів, учасників т.зв. групи "Макфол-Єрмак" , - йдеться в повідомленні.

У "чорний" список також потрапили сенатори Конгресу США, працівники і професори Стенфордського, Гарвардського, Єльського, Колумбійського університетів і Університету Тафтса, працівники Центру російських і євразійських досліджень, а також кількох колишніх співробітників Білого дому.

Раніше Росія розширила санкції проти США і заборонила в'їзд віце-президенту США Камалі Харріс. Росія веде "стоп-лист" з 15 березня. У нього вже встигли потрапити президент США Джо Байден, держсекретар Ентоні Блінкен, Міністр оборони Ллойд Остін і глава Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі.