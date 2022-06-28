Міноборони: В України масштабні плани щодо придбання байрактарів

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив﻿, що в України масштабні щодо придбання турецьких БПЛА.

"Плани України щодо придбання байрактарів теж масштабні. Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні „літачків“. Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже у липні" , — написав він у Facebook.

За його словами, також отримали новий запит від командування ЗСУ і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб української армії.

Фото: www.facebook.com/reznikovoleksii

"Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників" , — зазначив він.

Резніков подякував всім, хто долучився до ініціативи волонтерів по збору коштів на байрактари.

"Люди з усіх куточків України: від Львова до Донецька, від Києва до Сімферополя, всі ті, хто далеко сьогодні від України, всі ви — неймовірні. Я не втомлюся повторювати — ми єдині, сильні, сміливі і вмотивовані. Жодна армія не здолає народ, який так об‘єднаний" , — зазначив він.

Раніше турецька компанія Baykar пообіцяла безкоштовно передати Україні три безпілотники Байрактар, на які збирали кошти волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков.