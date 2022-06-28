Міноборони: В України масштабні плани щодо придбання байрактарів
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в України масштабні щодо придбання турецьких БПЛА.
"Плани України щодо придбання байрактарів теж масштабні. Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні „літачків“. Ще кілька вже законтарктовані та оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже у липні", — написав він у Facebook.
За його словами, також отримали новий запит від командування ЗСУ і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб української армії.
"Мова йде про замовлення ще десятків беспілотників", — зазначив він.
Резніков подякував всім, хто долучився до ініціативи волонтерів по збору коштів на байрактари.
"Люди з усіх куточків України: від Львова до Донецька, від Києва до Сімферополя, всі ті, хто далеко сьогодні від України, всі ви — неймовірні. Я не втомлюся повторювати — ми єдині, сильні, сміливі і вмотивовані. Жодна армія не здолає народ, який так об‘єднаний", — зазначив він.
Раніше турецька компанія Baykar пообіцяла безкоштовно передати Україні три безпілотники Байрактар, на які збирали кошти волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков.