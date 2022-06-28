Україна та РФ обмінялися полоненими: повернули 17 людей

На території Миколаївської області відбувся обмін полоненими між Україною та Росією.Про це, посилаючись на ГУР Міноборони, повідомляє "УНІАН".

Зазначається, що з полону звільнено 17 українців, з них 2 офіцери та 14 солдатів.

"Сьогодні Координаційний штаб із поводження з військовополоненими провів обмін з РФ за формулою 17 на 15", – повідомляє ГУР.

Зазначається, що додому повернулися 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдатів. Також звільнено одну цивільну. П'ятеро звільнених – тяжко поранені, які потребують невідкладного лікування.

Це був 13-й обмін військовополоненими між Україною та Росією.

