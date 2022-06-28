Данілов відповів Медведєву: повернення Криму буде без "спроб"
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Крим — це українська територія, і він обов’язково буде повернутий.
Про це він написав у себе у Twitter у відповідь на істеричні погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.
"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу", - зазначив Данилов.
Раніше Медведєв заявив, що
"будь-яка спроба зазіхнути" на окупований країною-агресором Крим вважатиметься оголошенням війни Росії.