Данілов відповів Медведєву: повернення Криму буде без "спроб"

Данілов відповів Медведєву: повернення Криму буде без "спроб"

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Крим — це українська територія, і він обов’язково буде повернутий.

Про це він написав у себе у Twitter у відповідь на істеричні погрози заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

"Хочу заспокоїти пана Медведєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу", - зазначив Данилов.

Раніше Медведєв заявив, що "будь-яка спроба зазіхнути" на окупований країною-агресором Крим вважатиметься оголошенням війни Росії.

Новини

Популярні теми форуму

analytics