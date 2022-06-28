Міноборони: РФ готує проти України ДРГ із білоруських силовиків

Російське військове командування готує для підривної діяльності проти України ДРГ з військовослужбовців режиму Олександра Лукашенка, повідомляє Новое время.

Про це з посиланням на дані розвідки повідомив під час брифінгу у вівторок, 28 червня, речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

"Ми поки що не фіксуємо формування якогось наступального російського угруповання на території цієї країни. Проте ми уважно стежимо за ситуацією. Також наша розвідка повідомляє про те, що станом на сьогодні фіксуються факти підготовки російськими силами на території цієї частини диверсійно-розвідувальних груп з числа військовослужбовців Республіки Білорусь" , — розповів він.

Мотузяник також додав, що, крім цього, загроза ракетних ударів РФ з території Білорусі також зберігається.