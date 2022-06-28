Залужний: за останні чотири дні Росія випустила по Україні понад 130 ракет

За останні чотири дні Росія випустила по території України 131 ракету, повідомляє Новое время.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Противник демонструє зухвалість у завданні ракетних ударів по території нашої держави. Так, 4 дні тому ним з різних платформ базування було випущено 53 крилаті ракети, 3 дні тому - 26 ракет, 2 дні тому - майже 40, минулої доби – 12" , - написав він у своєму Facebook.

Залужний нагадав, що прицільний ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних жителів.

28 червня війська РФ випустили близько 11 ракет по Миколаєву та обстріляли Очаків Миколаївської області.

27 червня РФ завдала ракетного удару по торгово-розважальному центру Амстор у місті Кременчук Полтавської області. За останніми даними, загинуло понад 20 осіб, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. На даний момент 36 людей вважаються зниклими безвісти.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що місто обстріляли далекими бомбардувальниками Ту-22 М3.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що російські війська завдали двох ударів по Кременчуку - друга ракета впала на пустирі.

Вранці 26 червня росіяни завдали кілька ракетних ударів по Києву, потрапивши в житловий будинок Шевченківського району. Одна людина загинула, шість — постраждали, зокрема дитина.

Столицю обстріляли з літаків Ту-95 та Ту-160, пуск ракет відбувався над Каспійським морем. Одна з них потрапила до дитячого садка.

26 червня РФ також завдала ракетних ударів по Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській областях.