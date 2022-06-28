Шольц не вірить, що війна в Україні скоро закінчиться

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі бачить мало шансів на припинення війни в Україні дипломатичним шляхом, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив після саміту G7, пише Bild.

"На жаль, можна помітити, що Росія продовжує війну з незмінною жорстокістю. Тож ми не в ситуації, коли можна передбачити кінець" , - сказав Шольц.

Він додав, що "в якийсь момент" буде домовленість між президентами Росії та України – "але зараз це не так".

"Наразі йдеться більше про те, щоб підтримувати тиск на Росію, щоб взагалі зробити кінець війни можливим і Росія усвідомила, що не може диктувати умови мир."Тож буде лише один вихід, якщо Путін визнає, що його план не вдасться – і саме про це зараз йдеться" , — сказав Шольц.

Раніше Шольц заявив, що відносини з Росією вже не можуть повернутися до рівня, який існував до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Лідери країн Групи семи за підсумками саміту у Німеччини оголосили, що готові надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно.

У саміті G7 взяв участь президент Володимир Зеленський, який у відеозверненні подякував за вже надану підтримку та розповів про кроки, які очікує у майбутньому.