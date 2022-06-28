Спецслужби РФ намагалися зламати канали українського телемарафону

Прес-служба СБУ повідомила , що російські спецслужби намагалися зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні.

Спікер спецслужби Артем Дехтяренко розповів, що кіберфахівці СБУ виявили та заблокували спроби ворожих спецслужб зламати електронні системи українських телеканалів. Напередодні Дня Конституції ворог хотів використати телемарафон для своїх деструктивних інформаційних операцій.

За інформацією СБУ, російські хакери намагалися отримати доступ до відеопотоку трансляції, стрічки новин прямого ефіру та окремих комп'ютерів співробітників телеканалів, на яких вони працюють з контентом.