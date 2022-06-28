Макрон: Росія не може і не повинна перемогти

Президент Франції Еммануель Макрон назвав словесним залякуванням ультиматум російського президента Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що припинення бойових дій та обстрілів військами РФ цивільної інфраструктури, можливе лише в тому випадку, якщо Київ піде на капітуляцію.

"Ніхто не очікує закінчення війни найближчими тижнями або найближчими місяцями" , — сказав Макрон під час брифінгу за підсумками саміту G7 у Німеччині.

Французький лідер також назвав вимоги Кремля «елементом словесного залякування, і не більш» і пообіцяв далі підтримувати Україну.