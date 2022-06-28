Українські десантники завдали удару по базі російських загарбників

Артилеристи українських десантно-штурмових військ завдали удару по базі російських загарбників на одному з напрямків, повідомляє Новое время.

Про це у вівторок, 28 червня, повідомило командування ДШВ на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши відповідне відео.

На ньому видно скупчення російської бронетехніки, вантажівок та інших автомобілів, частину з яких внаслідок артудару було знищено.

При цьому втрати супротивника в живій силі не уточнюються.