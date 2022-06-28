ЄС починає постачання понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для ЗСУ

Європейський союз починає постачання понад 90 вантажівок підвищеної прохідності для підтримки Збройних Сил України, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві Представництва ЄС в Україні.

ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ.

Логістичне обладнання є частиною ширшого пакету заходів допомоги на суму 31 мільйон євро, ухваленого 2 грудня на підтримку України.