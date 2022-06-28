МВС: Окупанти зупинилися на всіх напрямках, крім Лисичанська

Радник глави МВС Віктор Андрусів заявив, що російські окупанти наближаються до Лисичанська, але зупинилися на всіх інших ділянках фронту, повідомляє Новое время.

Він уточнив, що найскладніша ситуація на підступах до Лисичанська з південної сторони в районі Верхньокам'янки, де розташований Лисичанський нафтопереробний завод, а також біля Лисичанського желатинового заводу.

"Вони вже підбираються до Лисичанська. Тому там найбільше неспокійно" , — заявив Андрусів.

Радник додав, що на Слов'янському напрямку ситуація контрольована, а до міста Слов'янськ ворог ще довго добиратиметься, а може й ніколи не дійде, якщо ЗСУ поставлять зброю.

Андрусів зазначив, що окупанти зупинилися майже всюди, крім Лисичанська. Там, за його даними, вони намагаються дотиснути свій частковий успіх, який вони розвинули після оточення Гірського та Золотого.

"Якщо там ЗСУ їх зупинять, то я думаю, що окупанти будуть змушені брати досить довгу паузу на кілька тижнів, і цей час вони використовуватимуть, щоб нас бомбити" , - вважає він.

Раніше глава Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупаційні війська хочуть захопити Лисичанськ якнайшвидше, тому стягнули туди свій резерв.