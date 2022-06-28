Валютний ринок в умовах війни: день 125-й

У вівторок 28 червня робота міжбанківського валютного ринку триває в звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у п'ятницю 24 червня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті зріс на 36,61 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 197,60 млн. доларів. Майже всі операції цього дня вже традиційно пройшли у доларах США; операцій у євро було лише на 0,23 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 24 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на купівлю на 92,9 млн доларів: на 271,5 млн доларів було подано заявок на купівлю та на 178,6 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує у експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).



На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торговельної сесії. Зокрема, станом на 14.00 сьогоднішнього дня євро купують по 30,9565 гривень, а продають по 31,2661 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 28 червня зріс на 8378,7 млн. і склав 51846,7 млн. гривень.

Сьогодні Міністерство фінансів проводить черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам буде запропоновано чотири випуски ОВДП у гривні терміном на 3, 7 та 16 місяців, а також два випуски в доларах США терміном на 6 та 12 місяців.

Курс готівкового долара у вівторок знижується по всій Україні. Так, у Києві до обіду цінник на продаж готівкового «американця» опустився до 35,40-35,45 гривень, що на 15 копійок дешевше, ніж учора. Подешевшав долар і в інших містах. Так, в Одесі зараз долар продають по 35,45 гривень, у Дніпрі - по 35,50-35,55 гривень, у Запоріжжі - по 35,60 гривень. А у Львові долар погоджується віддавати навіть по 35,33 гривень.

Євро на FOREX у понеділок зробив чергову спробу зрости, але з позначки 1,0605 кинувся вниз і опустився до 1,0570 долара. Готівковий євро, як і долар, подешевшав на 15 копійок порівняно із вчорашнім днем: сьогодні його продають за 37,35-37,40 гривень.

Російський рубль продовжив зміцнення до іноземних валют. Сьогодні в обід за долар давали 52,60 карбованців.

«Криптовалюта №1» біткоїн за останню добу не зміг продемонструвати жодних успіхів. Його ціна на найбільшій криптовалютній біржі Binance коливається в діапазоні 20500-21200$. Як бачимо, торговельний діапазон поступово знижується; кількість охочих продати біткоїн в районі вище 21000$ за 1BTC стає дедалі більше, а кількість охочих купити його знижується. Великі ордери на покупку помічені лише на рівні 15000$ за монету.