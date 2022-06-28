Politico: українські військові вже навчаються керувати системами ППО NASAMS

Українські війська вже проходять підготовку з використання норвезького зенітно-ракетного комплексу NASAMS, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише кореспондент Politico Пол Маклірі.

Очікується, що NASAMS увійде до числа наступної партії важкого озброєння, яку США схвалили для передачі Україні.

За словами радника з національної безпеки Джейка Саллівана, США знаходяться в процесі завершення розробки пакету допомоги, який включає в себе передові засоби протиповітряної оборони середньої і великої дальності для українців, разом з деякими іншими предметами, які необхідні терміново.