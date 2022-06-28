ОВА: війська РФ запустили по Дніпропетровській області шість ракет

Війська РФ запустили шість ракет по Дніпропетровській області, з яких три збила ППО, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Масова ворожа атака по Дніпропетровщині. Шість ракет! Три ракети наші військові збили - над Дніпром та над Синельниківським районом" , — написав він.

Він додав, що у Дніпрі внаслідок ракетної атаки зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство, а також горить сервісна компанія.

На місці ударів працюють рятувальники, вони шукають під завалами людей, уточнив Резніченко. У Синельниківському районі масштаби руйнувань з'ясовуються.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов говорив, що окупанти влучили ракетами по СТО Автодизель. Він наголосив, що у місці атаки не було військових, зброї чи військової техніки, а під завалами перебувають мирні люди.

Речник Міноборони Олександр Мотузянник заявляв, що країна-агресор Росія проводить кампанію ракетного терору проти мирного населення України.

За його словами, таким чином РФ хоче зламати дух та зруйнувати єдність українців.