WSJ: у США затримано танкер, який може перевозити російську нафту

Влада США затримала грецький танкер Daytona, який прямував з Росії до штату Луїзіана з, імовірно, російськими нафтопродуктами, повідомляє Європейська правда.

Про це The Wall Street Journal повідомили поінформовані співрозмовники.

За даними видання, танкер був найнятий швейцарською компанією Vitol і на початку червня вирушив із Таманського півострова РФ у Чорному морі з мазутом і вакуумним газойлем. Він мав прибути в порт Орлеан у неділю.

Але Daytona не дозволили розвантажити нафтопродукти. Судно затримали, наразі митна і прикордонна служба США здійснює його перевірку.

У компанії Vitol заявили The Wall Street Journal, що діють у відповідності до всіх законів і постанов, включно із санкціями. Офіційно американська влада ситуацію не коментувала.

У березні США заборонили імпорт скрапленого природного газу, кам’яного вугілля, нафти й продуктів нафтопереробки з Росії. Але ці обмеження можуть не діяти, якщо продукт має змішане походження.

Управління з контролю за іноземними активами США, як правило, встановлює, що товар походить із певної країни, якщо на 25% або більше складається з видобутої в ній сировини. Незрозуміло, чи був зроблений виняток для нафти й нафтопродуктів - зокрема дизельного палива й бензину.

Як повідомляв раніше The Wall Street Journal, до портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі у травні прибули танкери з російською нафтою попри те, що Сполучені Штати запровадили ембарго на російські енергоносії.