Радник мера Маріуполя: РФ призначила дату "референдуму" з анексії Донеччини

Так званий "референдум" щодо приєднання Донецької області до Росії окупанти запланували на 11 вересня, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Референдум про анексію Донецької області до Росії призначено на 11 вересня 2022 року. Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та "комісії по проведенню" та передали їх зокрема комітетам самоорганізації населення. Готують проведення під святкування звільнення Донбасу від нацистських загарбників. Одночасно з радянським "Днем міста Маріуполь". Символізм у всьому" , — написав він.

Як повідомлялось, депутат Держдуми Росії, голова партії ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що "референдуми" про входження окупованих Донецької, Луганської та Херсонської областей до складу РФ можуть відбутися вже у липні.