Окупаційна адміністрація Бердянська повідомляє про "вибух у порту"

Російська окупаційна адміністрація Бердянська повідомила про вибух у порту міста, припускаючи можливість "теракту", повідомляє Українська правда.

Про це повідомило російське державне інформагентство "РІА Новини" з посиланням на слова так званого "члена головної ради військово-громадянської адміністрації" російських окупантів у Бердянську Володимира Рогова.

"У Бердянську в порту дуже багато заміновано... У мене поки що немає інформації, тому що вибух стався нещодавно...

Зрозуміло, що не можна виключати і теракт, але я не говорю, що це так, бо я не знаю, що там трапилося”.

Очевидці розповсюджують відео у соцмережах, на якому видно густий чорний дим з боку порту. Також вони стверджують, що чули два вибухи.

Рогов стверджує, що нещодавно українські партизани у місті підірвали трансформаторну підстанцію. Перед цим росіяни стверджували, що підстанція вибухнула через "коротке замикання".