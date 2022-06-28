Болгарія надсилає 70 російських дипломатів за зв'язки зі спецслужбами РФ

Болгарія висилає 70 російських дипломатів, зокрема, через їхній зв'язок з російськими спецслужбами, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Болгарії.

28 червня заступниця міністра закордонних справ Болгарії Ірена Димитрова викликала пані-посла РФ у Болгарії Елеонору Митрофанову та повідомила їй про скорочення російських представництв у країні "до меж, що не перевищують кількість представництв Болгарії в РФ".

Так, росіяни можуть залишити до 23 дипломатичних і 25 адміністративно-технічних співробітників. Митрофановій вручили імена 70 співробітників представництв РФ, які мають покинути Болгарію до опівночі 3 липня 2022 року.

У вербальній ноті послу РФ також заявили, що болгарська сторона очікує, що Росія тимчасово закриє своє генеральне консульство у місті Русе, а Болгарія тимчасово закриє консульство в Єкатеринбурзі.

У МЗС Болгарії зазначили, що мають дві підстави для свого рішення. По-перше, йдеться взаємність у межах Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

"З огляду на нинішній стан двосторонніх відносин, штат іноземних представництв має підтримуватися в розумних і нормальних межах" , — зазначили у МЗС.

По-друге, рішення ухвалили через "несумісну з Віденською конвенцією" діяльність російських посадовців. Їх діяльність кваліфікували як загрозу національній безпеці країні.

Прем'єр-міністр Болгарії Кирило Петков, який нещодавно оголосив про свою відставку, розповів, що Росія використовувала дипломатичну службу як прикриття, а самі дипломати були тісно пов'язані з російськими спецслужбами та працювали проти інтересів Болгарії.

Кремлівські ЗМІ вже анонсували, що незабаром Москва відповість Болгарії на висилку своїх дипломатів.

На початку червня парламент Болгарії відмовив у наданні військової допомоги на запит посла України Віталія Москаленка.