Кабмін погодив звільнення з посади голови Херсонської ОДА

Кабмін погодив звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації, повідомляє Новое время.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Узгоджено звільнення Геннадія Лагути з посади голови Херсонської облдержадміністрації» , - йдеться у повідомленні Telegram.

Рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок. Лагута був призначений на посаду у жовтні 2021 року.

У коментарі Суспільному Лагуту повідомив, що не писав заяви про звільнення.

"Нічого я не писав. Поки як працював, так і працюю" , - сказав Лагута.

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук стверджує, що Лагута залишив Херсон 25 лютого на другий день російського вторгнення та знищив 24 числа таємні документи.

Херсонську обласну держадміністрацію військові РФ захопили 3 березня.