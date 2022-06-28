Синегубов: у Харківській області від обстрілів окупантів загинули 2 мешканці

У Циркунах Харківської області внаслідок артилерійського обстрілу окупантів загинули 2 мешканці, загалом по області щонайменше 6 поранених, повідомляє Українська правда.

Про це говорить коментар голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синегубова у прямому ефірі телемарафону﻿.

Внаслідок обстрілів Індустріального району Харкова госпіталізовано 5 поранених. Російські снаряди потрапили до житлового будинку та підприємства.

У Циркунах, крім двох загиблих, є один поранений.

Водночас, голова ОВА запевняє, що харків'янам не варто евакуюватися з міста, бо українське військово-політичне керівництво не бачить загрози штурму міста росіянами. Синегубов сказав, що до міста вже повернулося близько половини населення, яке проживало у Харкові до початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

"Про евакуацію людей - поки що такої необхідності немає, оскільки ми передусім пов'язуємо таку евакуацію з прямим штурмом міста Харкова. Поки що таких, відповідно, застережень немає. Наші Збройні сили свої позиції тримають на півночі, на північно-східному напрямку. Звичайно, знаходяться під постійним вогнем, під постійними натисками ворога та спробами зробити прорив.

Щодо масової та організованої евакуації міста Харкова – такої потреби немає. Звісно, ​​на вулицях перебувати небезпечно, оскільки ворог застосовує удари із реактивних систем залпового вогню. Дистанція (ударів – УП) 45 км. Нагадаємо, що місто Харків розташоване так, що безпосередньо кордони з РФ близько 40 кілометрів. Тому ворог може навіть бити безпосередньо із території РФ".