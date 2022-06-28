Росіяни завдали удару по території Криворізької ТЕС

Російські окупанти завдали удару по території Криворізької ТЕС, повідомляє Новое время.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Наслідки з'ясовуються" , - написав він у Telegram.

Він додав, що окупанти також зі ствольної артилерії обстріляли Зеленодольськ та Велику Кострому Криворізького району. Внаслідок цього один чоловік постраждав, у нього осколкові поранення ноги, уточнив Лукашук.

Лукашук також повідомив про подробиці ракетного обстрілу Дніпра.

"Дві ворожі ракети потрапили територією обласного центру. Одна прилетіла до будівлі автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також пошкоджено три бокси, кілька одноповерхових будівель та ангар. Друга ракета потрапила територією промислового підприємства, там є руйнування будівель" , - пише він.

Речник Міноборони Олександр Мотузянник заявляв, що країна-агресор Росія проводить кампанію ракетного терору проти мирного населення України.

За його словами, таким чином РФ хоче зламати дух та зруйнувати єдність українців.