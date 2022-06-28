Spiegel: Німеччина та Нідерланди поставлять в Україну ще 6 САУ Panzerhaubitze 2000

Німеччина та Нідерланди поставлять в Україну ще шість одиниць самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Spiegel.

Додаткові поставки знарядь анонсували міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт та її колега з Нідерландів Касья Оллонгрен у кулуарах саміту НАТО у Мадриді.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив про отримання перших Panzerhaubitze2000 із підготовленими українськими екіпажами.

Він не уточнив, скільки Panzerhaubitze 2000 отримала Україна, але раніше йшлося про передачу семи САУ з підготовленими українськими екіпажами.

Нагадаємо, уряд Німеччини у вівторок опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ній, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння. Але в уряді зазначали, що з організаційних причин та через проблеми безпеки говорити про графіки постачання зброї Україні складно.