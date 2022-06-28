Єрмак: Україна, США та Британія створюють групу для координації забезпечення ЗСУ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок, 28 червня, оголосив про створення стратегічної групи для кращої координації забезпечення ЗСУ, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу Єрмак наголосив, що ракетні обстріли українських міст переконали союзників України у необхідності передати нашій країні «ефективні засоби ПРО».

"Щоб покращити координацію забезпечення української армії, разом із іноземними союзниками військово-політичне керівництво України створює стратегічну групу" , — сказав він.

До стратегічної групи увійдуть представники Генштабу ЗСУ, Міністерства оборони, представники військових штабів США, Великої Британії та інших ключових країн-партнерів.

Також Єрмак розповів, що вже розпочав роботу координаційний центр забезпечення Сил оборони України – «ключова ланка системи отримання безпекової допомоги». Він наголосив, що наша країна рухається до переозброєння армії за стандартами НАТО і під час саміту Альянсу в Мадриді очікується обговорення великого пакету військової допомоги Україні.

15 червня у Брюсселі пройшло третє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, де світові лідери домовляються про нові поставки озброєння в Україну.