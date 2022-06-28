Гайдай: війська РФ закидають Лисичанськ протипіхотними мінами
Голова Луганської ОВГ Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти обстрілюють Лисичанськ протипіхотними мінами, повідомляє Новое время.
"Росіяни місто закидають протипіхотними мінами. Часто вони завдають смертельних поранень, але в основному це поранення рівня відірвати стопу або кінцівку" , - сказав він у коментарі Freedom.
За його словами, обмежити пересування місцевих жителів абсолютно неможливо і люди все одно виходять на вулиці.
"Ситуація дуже важка. Центрального водопостачання немає, газу немає, електрики немає. Постачання гуманітарних вантажів дуже утруднені, але все одно відбуваються і постійно йдуть військові дії" , - прокоментував він ситуацію в Лисичанську, додавши, що в місті відбувається "тиха евакуація".
Гайдай також повідомив, що вибухи на складах росіян в окупованих регіонах Луганської області можуть сповільнити настання окупантів на Лисичанськ.