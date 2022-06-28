Донецька ОВА: внаслідок російських обстрілів загинув 1 і поранено 8 цивільних

Внаслідок російських обстрілів у вівторок загинув один мирний житель Донбасу, ще 8 осіб отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

"За 28 червня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - в Авдіївці. Ще 8 людей сьогодні зазнали поранень.

Крім того, 1 особа померла на Донеччині після поранень, отриманих у Луганській області. Ще семеро поранених у Луганській області отримали у Краматорську медичну допомогу”.

Кириленко нагадав, що поки що неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.