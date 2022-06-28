У Нью-Йорку розпочалося засідання Ради безпеки ООН: Зеленський виступив перед учасниками

У Нью-Йорку 28 червня розпочалося засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвячене ракетним обстрілам російськими окупантами цивільних об'єктів на території України, повідомляє Ділова столиця.

У форматі відеозв'язку на засіданні виступив президент Володимир Зеленський.

Засідання було екстрено скликане через масштабні ракетні обстріли з боку Росії мирних об'єктів в Україні.

Зеленський заявив, що удар по ТРЦ у Кременчуці є терористичним актом, а ООН має отримати юридичні права карати країни-терористи.

Український президент також закликав позбавити Росію голосу у Генасамблеї ООН та місця у Раді безпеки.

Нагадаємо, 27 червня ракети російських окупантів вдарили по ТРЦ у Кременчуці Полтавської області. Спалахнула пожежа. За свідченнями очевидців, внаслідок удару багато відвідувачів ТРЦ було вбито та поранено. Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом обстрілу.

У Міністерстві оборони Росії спробували виправдати ракетний удар по "Амстору" у Кременчуці Полтавської області. Там ракетний удар назвали атакою по "складах з боєприпасами", які нібито перебували неподалік "ТРЦ, що не функціонує".

Заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко заявив, що в результаті ракетного обстрілу загинули понад 20 людей.