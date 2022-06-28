ОК "Південь": окупанти атакували узбережжя Одеської області крилатими ракетами

Російські окупанти запустили крилаті ракети типу Онікс по Одещині, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради із посиланням на Оперативне командування Південь.

"Ворог продовжує атакувати Ізмаїльський район Одеської області крилатими ракетами типу „Онікс“. Після ранкового знищення ще п'ять ракет було випущено береговою лінією протягом дня" , — йдеться в повідомленні в Telegram.

Наголошується, що обійшлося без суттєвих руйнувань та без постраждалих, оскільки доступ до узбережжя у цій місцевості закрито.

Речник Міноборони Олександр Мотузянник заявляв, що країна-агресор Росія проводить кампанію ракетного терору проти мирного населення України.

За його словами, таким чином РФ хоче зламати дух та зруйнувати єдність українців.