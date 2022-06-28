Подоляк висміяв РФ через вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Росія переграла себе. Почала війну проти України, щоб нібито не допустити до кордонів НАТО. Однак після позитивного рішення Туреччини щодо вступу Фінляндії та Швеції наблизила ці кордони сама.﻿ Про це, із посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

"Не дамо НАТО підійти до наших кордонів" , - волали в Москві, починаючи війну.

Він зазначив, що через війну проти України НАТО тепер "увійде в передмістя Петербурга" - рідного міста президента Росії.