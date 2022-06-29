Siemens відкинула звинувачення РФ у скороченні поставок газу в Європу
Німецька енергетична компанія Siemens Energy відкидає звинувачення з боку Росії в тому, що поставки газу в Німеччину довелося скоротити через несвоєчасне обслуговування турбін. Про це заявив голова наглядової ради Siemens Energy Джо Кезер, із посиланням на DW, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Він зазначив, що ремонт турбін ніколи не виправдав би настільки сильне скорочення потоку газу.
"Дуже зручно втягувати в цю справу компанію, яка добре відома в Росії", - заявив Кезер.
Російський газовий монополіст " Газпром "в середині червня помітно скоротив поставки газу в Німеччину по трубопроводу" Північний потік-1", пояснивши це затримкою з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.