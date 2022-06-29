Атака на Дніпро: під завалами знайшли тіла загиблих

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що вранці у середу, 29 червня, під завалами будівлі автотранспортного підприємства у Дніпрі, по якому вдарила російська ракета, рятувальники виявили двох загиблих цивільних, повідомляє Новое время.

"На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих - чоловіка та жінку. Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди" , - написав він.

Також на місці удару російських окупантів виявили уламки ракети Калібр.

Напередодні Росія випустила по Дніпру шість ракет, чотири з яких удалося збити. Інші дві пошкодили СТО та залізницю.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що у місці влучення ракети не було військових, зброї чи військової техніки.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив у Telegram, що внаслідок прильоту ракети у будівлю СТО на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також пошкоджені три бокси, кілька одноповерхових будівель та ангар.

За його даними, друга ракета влучила по території промислового підприємства, там є руйнування будівель.