Мер: військові РФ завдали удару по багатоповерхівці у Миколаєві

Вранці, 29 червня, російські військові нанесли ракетний удар по багатоповерховому будинку в Миколаєві. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич﻿ та голова ОВА Віталій Кім﻿.

На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники.



Після удару по багатоповерховому будинку станом на 8:20 є 3 поранених, 2 загиблих. Також поранення отримав співробітник ДСНС.

За інформацією місцевих ЗМІ, у багатоповерхівці повністю зруйновано один під'їзд.

Детальна інформація уточнюється.