Мер: військові РФ завдали удару по багатоповерхівці у Миколаєві, є жертви (Оновлено)

Вранці, 29 червня, російські військові нанесли ракетний удар по багатоповерховому будинку в Миколаєві. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич﻿ та голова ОВА Віталій Кім﻿.

На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники.



Після удару по багатоповерховому будинку станом на 8:20 є 3 поранених, 2 загиблих. Також поранення отримав співробітник ДСНС.

У ДСНС﻿ уточнили, що ракетний удар нанесли о 06:30. Сталося влучання в п’ятиповерховий житловий будинок з подальшим руйнування з 3 по 5 під'їзд.

Також зруйновано близько 10 приватних гаражів.

Станом на 10:00 з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку виявлено та деблоковано тіло 1 особи. Всього загинуло 4 особи, постраждало 2.