Кулеба закликав відключити "Газпромбанк" від SWIFT

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав﻿ партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT.

"Українські журналісти-розслідувачі встановили, що російський "Газпромбанк" використовується одночасно для отримання європейської плати за нафту і газ та для виплат зарплат російським військовим, які ведуть загарбницьку війну проти України. Яка іронія. "Газпромбанк" повинен потрапити під санкції і бути відключений від SWIFT" , - написав Кулеба у Twitter.

Ukrainian investigative journalists have revealed that Russian Gazprom bank is used to both receive European payments for gas and oil and pay salaries to Russian troops waging an aggressive war against Ukraine. What an irony. Gazprom bank must be sanctioned and banned from SWIFT. https://t.co/X0vBJlqfik — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2022

Як повідомлялося, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

Серед іншого ЄС поширив діючу заборону на надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень (SWIFT) на три додаткові російські кредитні установи – найбільший російський банк Сбербанк, Кредитний банк Москви та Російський сільськогосподарський банк – а також Білоруський банк розвитку та реконструкції.