Кулеба закликав відключити "Газпромбанк" від SWIFT
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT.
"Українські журналісти-розслідувачі встановили, що російський "Газпромбанк" використовується одночасно для отримання європейської плати за нафту і газ та для виплат зарплат російським військовим, які ведуть загарбницьку війну проти України. Яка іронія. "Газпромбанк" повинен потрапити під санкції і бути відключений від SWIFT", - написав Кулеба у Twitter.
Як повідомлялося, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.
Серед іншого ЄС поширив діючу заборону на надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень (SWIFT) на три додаткові російські кредитні установи – найбільший російський банк Сбербанк, Кредитний банк Москви та Російський сільськогосподарський банк – а також Білоруський банк розвитку та реконструкції.