Кулеба закликав відключити "Газпромбанк" від SWIFT

Кулеба закликав відключити "Газпромбанк" від SWIFT

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав﻿ партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT.

"Українські журналісти-розслідувачі встановили, що російський "Газпромбанк" використовується одночасно для отримання європейської плати за нафту і газ та для виплат зарплат російським військовим, які ведуть загарбницьку війну проти України. Яка іронія. "Газпромбанк" повинен потрапити під санкції і бути відключений від SWIFT", - написав Кулеба у Twitter.

Як повідомлялося, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти РФ і Білорусі.

Серед іншого ЄС поширив діючу заборону на надання спеціалізованих послуг фінансових повідомлень (SWIFT) на три додаткові російські кредитні установи – найбільший російський банк Сбербанк, Кредитний банк Москви та Російський сільськогосподарський банк – а також Білоруський банк розвитку та реконструкції.

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