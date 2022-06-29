У Росії вирішили не обмінювати українських військовополонених

Глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що у Росії прийняли рішення не обмінювати українських військовополонених. Їх планують помістити в ізолятори тимчасового утримання, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

"Вирішили не віддавати їх (українських бійців - ред.), погодили, де належить. А то вони думали: "здамося і до сімей". Ні, в ізолятори тимчасового утримання, в СІЗО" , - заявив він.

За його словами, 2 тисячі українських полонених прибули "вчора".

Також у Москві хочуть змусити українських військових відшкодувати "матеріальні збитки через бойові дії" у містах України.