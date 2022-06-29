Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1572 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16) од,
  • артилерійських систем – 781 (+3) од,
  • РСЗВ - 246 (+3) од,
  • засобів ППО - 103 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 185 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),
  • крилатих ракет - 142 (+3),
  • кораблів /катерів - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) од,
  • спеціальної техніки - 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.

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