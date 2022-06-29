Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.06 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1572 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16) од,
- артилерійських систем – 781 (+3) од,
- РСЗВ - 246 (+3) од,
- засобів ППО - 103 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 185 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),
- крилатих ракет - 142 (+3),
- кораблів /катерів - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) од,
- спеціальної техніки - 61 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Дані уточнюються.