Генштаб оновив дані про втрати російських військ в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 35 450 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1572 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16) од,

артилерійських систем – 781 (+3) од,

РСЗВ - 246 (+3) од,

засобів ППО - 103 (+1) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),

крилатих ракет - 142 (+3),

кораблів /катерів - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) од,

спеціальної техніки - 61 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.