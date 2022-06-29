Гайдай: Росіяни атакували до адмінмеж Луганської та Донецької областей

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив , що російські війська 28 червня здійснили атаку до адміністративного кордону Луганської та Донецької областей, але змушені були відступити.

"Зараз російська армія продовжує наступ за напрямком Вовчоярка - Верхньокам'янка, намагаючись оточити Лисичанськ.

Обстріляно Золотарівку, Вовчеярівку та Лисичанськ.

Вчора ворог також атакував у бік Спірного, що на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини та поблизу Верхньокам'янки, але змушений був відійти”.

Гайдай додав, що "ситуація в Лисичанську нагадує те, що відбувалося у Сєвєродонецьку трохи більше місяця тому, на початку штурму міста, коли починають спалахувати будинок за будинком".