Трюдо: Канада надасть Україні кредит на 150 мільйонів доларів
Канада надасть Україні пільговий кредит у близько 150 млн доларів США та інвестує 115 млн доларів у проєкти з підтримки миру й безпеки та в гуманітарну допомогу – зокрема йдеться про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна. Про це під час прес-конференції за підсумками участі у саміті G7 заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.
"Канада надасть українському уряду 200 млн дол., щоб підтримати його негайну потребу в ліквідності", - сказав Трюдо.
За його словами, Канада також інвестує понад 150 млн дол. безпеки та надання гуманітарної допомоги в Україні.
"Ідеться, зокрема, про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна", - зазначив прем'єр.
Він додав, що Канада підтримує рішення ЄС про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.
"Ми рішуче налаштовані продовжувати підтримувати Україну, яка хоробро відстоює свою територіальну цілісність та суверенітет", - наголосив Трюдо.