Трюдо: Канада надасть Україні кредит на 150 мільйонів доларів

Канада надасть Україні пільговий кредит у близько 150 млн доларів США та інвестує 115 млн доларів у проєкти з підтримки миру й безпеки та в гуманітарну допомогу – зокрема йдеться про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна.﻿﻿ Про це під час прес-конференції за підсумками участі у саміті G7 заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

"Канада надасть українському уряду 200 млн дол., щоб підтримати його негайну потребу в ліквідності", - сказав Трюдо.

За його словами, Канада також інвестує понад 150 млн дол. безпеки та надання гуманітарної допомоги в Україні.

"Ідеться, зокрема, про сільськогосподарські рішення, наприклад, ємності для зберігання зерна", - зазначив прем'єр.

Він додав, що Канада підтримує рішення ЄС про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.