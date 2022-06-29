Президент Індонезії їде до Києва

Президент Індонезії Джоко Відодо прибуває до Києва з делегацією потягом із Польщі. Про це він написав у Twitter, повідомляє Українська правда.

Джоко Відодо повідомив, що він та невелика група людей прибудуть до Києва поїздом із Перемишля.

"Ми розпочали цю миротворчу місію з добрих намірів. Сподіваюся, стане легше", - написав він.﻿

Раніше влада Індонезії повідомила, що президент країни Джоко Відодо планує приїхати до України й до Росії наприкінці червня.

Індонезія у листопаді 2022 року прийматиме саміт "Групи 20" (G20) на острові Балі.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джоко Відодо не скасував запрошення на саміт президенту РФ Володимиру Путіну, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. Путін збирається взяти участь у саміті.

Через можливу присутність президента Росії склад учасників зустрічі під питанням, хоча президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловилася проти бойкоту саміту "Великої двадцятки" навіть якщо в ньому візьме участь Путін.

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