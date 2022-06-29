Bloomberg: Tesla закрила підприємство у Каліфорнії, звільнивши співробітників

﻿Виробник електрокарів Tesla закрив виробництво в Каліфорнії та звільнив близько 200 співробітників із команди, що займається автопілотом. Про це, посилаючись на Bloomberg та людей, знайомих із ситуацією, повідомляє Новое время.

Компанія повідомила співробітників про звільнення 28 червня. Багато хто з звільнених є фахівцями з оцінки та маркування даних автопілота, отриманих від клієнтів.

До скорочень в офісі працювало близько 350 співробітників, деякі з яких останніми тижнями вже були переведені на інше підприємство компанії.

За словами співрозмовників видання, більшість звільнених співробітників працювали з погодинною оплатою.

Також наголошується, що компанія продовжила розширювати свої команди з маркування даних для автопілота у Буффало, штат Нью-Йорк. Зазначається, що співробітники на цьому підприємстві компанії одержують нижчу погодинну ставку, ніж у Каліфорнії.